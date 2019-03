(ANSA) – FIRENZE, 23 MAR – Una corona di fiori al monumento per i Caduti di Pian d’Albero in piazza Elia dalla Costa a Firenze per ricordare Lorenzo Orsetti, il 33enne fiorentino morto in Siria. E’ stata deposta oggi nel corso di un momento di commemorazione organizzato dal Cpa Firenze Sud e dal Comitato 21 marzo.(ANSA).