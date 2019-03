(ANSA) – MODENA, 23 MAR – Il delitto di Finale Emilia (Modena), dove ieri il 32enne marocchino Mohammed El Fathi ha ucciso la zia, cinquantenne e connazionale, Hannioui Khaddouj, colpendola con una trentina di coltellate dentro un appartamento in vicolo dei Grigioni, in centro, “è maturato – spiega il procuratore di Modena Lucia Musti – all’interno di una famiglia unita ed in armonia, ben inserita nel contesto sociale. Il padre e lo zio dell’arrestato – aggiunge il procuratore capo – si sono sempre adoperati a che il congiunto si sottoponesse alle cure necessarie per fronteggiare la patologia psichiatrica che affliggeva il giovane. Quest’ultimo è sempre stato collaborativo alle cure e non si ravvisa incuria o tanto meno responsabilità in capo al personale medico. Il folle gesto appare senza movente e senza spiegazione. La procura – conclude Musti – ha richiesto la convalida dell’arresto”. L’udienza di convalida è stata fissata dal gip Andrea Romito per lunedì dentro il carcere di Sant’Anna. (ANSA).