(ANSA) – PRATO, 23 MAR – Si è chiusa dopo il comizio di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, la manifestazione del movimento di estrema destra e i militanti sono stati scortati alla stazione ferroviaria centrale di Prato. Intanto, a circa un chilometro terminava anche la contromanifestazione organizzata dall’Anpi e dalle forze di sinistra e centrosinistra. Secondo una nota della questura tutto si è svolto senza problemi per l’ordine pubblico. Da registrare la protesta dell’Associazione stampa Toscana: ai giornalisti presenti per servizio alla manifestazione di Fn sono stati fotografati i tesserini dell’ordine e l’accesso alla piazza del Mercato nuovo e alle strade limitrofe veniva consentito solo dopo il via libera della centrale operativa.