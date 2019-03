(ANSA-AP) – MIAMI (USA), 23 MAR – All’indomani del successo per 6-3 16 6-1 su Rebecca Peterson, Serena Williams si ritira dal ‘Miami Open’, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 9.035.428 dollari di scena da quest’anno sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium (la ‘casa’ dei Miami Dolphins di football Nfl). L’americana ex n.1 del mondo ha fatto sapere di avere problemi al ginocchio sinistro che non le consentono di scendere in campo contro la cinese Qiang Wang, che quindi si qualifica per gli ottavi di finale. La Williams non aveva fatto accenni all’infortunio nel corso della conferenza stampa del post match contro la Peterson, mentre un portavoce della Wta ha precisato di non essere in grado di specificare quale sia la natura dei problemi al ginocchio dell’americana, che non vince un torneo dal 2017 quando s’impose negli Australian Open.