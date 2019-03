(ANSA) – ROMA, 23 MAR – “Mi alleno con continuità e cerco di farmi trovare pronto. Il gol è stato una grandissima emozione”. Così Moise Kean, 19 anni, primo ‘millennial’ a segnare un gol in Nazionale. Ma alla Juve Ronaldo gli ha insegnato qualche trucco? E’ anche merito di CR7 questo gol? “Certo, è impossibile non imparare accanto a un campione così – dice Kean -: ogni giorno guardo e imparo da lui” . “Ho fatto meglio di Rivera? – aggiunge – è un motivo in più per lavorare: ci sono ancora tanti record da battere e sono pronto a farlo”.