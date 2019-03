(ANSA) – PARIGI, 24 MAR – Il presidente cinese, Xi Jinping, è arrivato attorno a mezzogiorno all’aeroporto di Nizza con la moglie Peng Liyuan, per una visita di stato a Monaco, poi in Francia. Xi Jinping è stato accolto all’uscita dell’aereo, un Boeing 747-8 proveniente da Roma, dal ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian, e dal sindaco di Nizza, Christian Estrosi. Schierata per lui la Guardia Repubblicana a cavallo. Stasera Xi e signora saranno a cena a Beaulieu-sur-Mer con la coppia presidenziale francese, Emmanuel e Brigitte Macron. Domani saranno a Parigi, all’Eliseo. Martedì l’atteso vertice con Macron, la cancelliera Angela Merkel e il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker.