(ANSA) – MILANO, 24 MAR – L’avvocato Davide Lacchini, il legale di Ousseynou Sy, non farà ricorso all’ordinanza del gip che ha confermato il carcere per il suo assistito, arrestato dai carabinieri dopo che aveva sequestrato e incendiato un bus con a bordo 51 ragazzini. “Non lo ritengo né opportuno né necessario – ha spiegato l’avvocato all’ANSA -. C’è una oggettività dei fatti e una doverosità nella scelta del gip”. Lacchini ha anche spiegato che non sarà presentata a breve l’istanza per la perizia psichiatrica dell’autista. “Lo stato di detenzione – ha spiegato – contempla anche l’osservazione psicologica. Quindi non è un’esigenza pressante”.