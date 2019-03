(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Ernie Els nella leggenda. Il player sudafricano, con il settimo posto nel Maybank Championship (European Tour), è diventato il primo giocatore della storia del golf, dall’introduzione dell’Official World Ranking (1986), a far registrare 300 piazzamenti Top 10. Per un player che non smette mai di stupire. Il 49enne sudafricano, vincitore di 4 Major (Us Open 1994 e 1997 e British Open 2002 e 2012), continua a divertirsi e a incantare sul green. E, come se già non bastasse, a collezionare record. (ANSA).