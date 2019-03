(ANSA) – ASSISI (PERUGIA), 24 MAR – Tutto pronto per l’arrivo ad Assisi del re di Giordania, Abdullah secondo. Sarà il Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti, a donare la ‘Lampada della pace’ al sovrano, accompagnato dalla regina Rania. Lo ha reso noto il direttore della sala stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato. Alla cerimonia, il 29 marzo alle 11.30 nella Basilica Superiore di San Francesco, parteciperanno anche la cancelliera tedesca, Angela Merkel, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il legato pontificio per le Basiliche, card. Agostino Vallini, il prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, Card. Leonardo Sandri, e il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti. In attesa della consegna della “Lampada della pace” si terrà un incontro, il 28 marzo alle 21, presso l’Istituto Serafico di Assisi dal titolo “Europa: continente o comunità?” con il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani e quella della Regione Umbria, Catiuscia Marini. Modera il giornalista Fausto Belia. (ANSA).