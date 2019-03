(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Niente Liechtenstein per altri due azzurri, Stephan El Shaarawy e Cristiano Piccini. L’attaccante della Roma e il terzino del Valencia, ieri titolare contro la Finlandia, sono stati ritenuti indisponibili dallo staff medico azzurro, per problemi fisici, nei controlli all’indomani della partita di Udine. Nessuno dei due potrà essere impiegato da Mancini martedi’ a Parma, cosi’ è stato deciso di far tornare i due azzurri ai club di appartenenza. El Shaarawy lascerà oggi il ritiro per Roma, mentre Piccini seguirà la nazionale a Parma in serata e di lì farà rientro a Valencia.