(ANSA) – MILANO, 24 MAR – Fra i circa 60 mila partecipanti alla Stramilano, circa 1.100 sono stati i rappresentanti dell’esercito, a partire dal Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito accompagnato dal Generale di Corpo d’Armata Roberto Perretti, Comandante del NATO Rapid Deployable Corps Italy. Ad accompagnare i runners, è stata la fanfara dell’11° reggimento bersaglieri, dopo il colpo a salve del cannone del reggimento “Voloire”. All’ arrivo all’Arena si è tenuta la premiazione in cui sono state consegnate le coppe dedicate al Capitano Massimo Ficuciello, milanese di adozione caduto a Nassirya il 12 novembre 2003, andata alla rappresentativa militare più numerosa, ed al Capitano Riccardo Bucci, nato a Milano e caduto in Afghanistan il 23 settembre 2011, ritirata dal primo militare classificato alla “Stramilano”. A consegnare i trofei il Generale di Brigata Michele Cittadella, Comandante del Comando Militare Esercito Lombardia, ente coordinatore di Forza Armata per l’edizione 2019. Primi classificati assoluti nelle due categorie della 10 Km sono risultati gli atleti dell’Esercito, rispettivamente il Caporal Maggiore Capo Federica Dal Ri e il Caporal Maggiore VFP4 Manuel Cuminotto.(ANSA).