(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Ennesimo infortunio muscolare in casa Roma. Dopo lo stop di Florenzi, che sarà indisponibile per 2-3 settimane, anche El Shaarawy ha accusato un problema al polpaccio in Nazionale. Persistendo il fastidio, oggi è stato deciso di far rientrare il Faraone nella Capitale che domani sarà valutato dai medici di Trigoria, probabilmente anche attraverso un controllo strumentale. Rispetto alla primissima sensazione non si tratterebbe di un infortunio serio ma trattandosi del polpaccio si attende adesso il riscontro degli esami per stabilire entità dall’infortunio e, di conseguenza, il periodo di stop.