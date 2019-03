(ANSA) – ROMA, 24 MAR – “La Serie A in Cina? Ora possiamo parlare di amichevoli, gare di calcio femminile e anche della Nazionale nella speranza che il regolamento internazionale possa cambiare per consentire anche gare di campionato”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine dell’incontro con la delegazione cinese in cui è stato firmato un memorandum di collaborazione tra il calcio italiano e il Paese orientale. Esclusa al momento la possibilità di giocare partite ufficiali di campionato, in quanto, spiega Gravina, “ci sono divieti e blocchi a livello di Fifa, sicuramente avvieremo un percorso dal calcio femminile, qualche amichevole e la Nazionale”, precisa il capo del calcio italiano spiegando che “per noi la Cina è un mercato di grandissimo riferimento e il cacio non può rimanere chiuso nei suoi confini”.