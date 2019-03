(ANSA) – ROMA, 24 MAR – Migliaia di insegnanti manifestano in Marocco per chiedere contratti di assunzione, migliori condizioni di lavoro e per protesta contro il caro-vita. Lo riferisce la Bbc. Ore prima, un sit-in di 15.000 dimostranti che andava avanti dalla notte è stato disperso dalle forze dell’ordine con l’ausilio degli idranti.