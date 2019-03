(ANSA) – ROMA, 24 MAR – “Questa squadra non merita la maglia”: Diego Armando Maradona va giù duro contro l’Albiceleste, reduce dal ko contro il Venezuela, in amichevole. “L’Argentina? Non l’ho vista, non guardo film horror”, risposto durante la conferenza stampa in Messico dopo la partita dei Dorados (la squadra da lui allenata). “Gli inetti che continuano a governare la Seleccion, credevano che avrebbero vinto col Venezuela? Il Venezuela è una squadra preparata e contro l’Argentina ha avuto gioco facile. Continuando così l’Argentina non vincerà una partita, mi spiace”, ha detto Maradona aggiungendo di sentirsi “molto argentino, così come la cucciolata di allenatori e giocatori che, credo, la pensano come me. Parlo di Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido, Caniggia. La verità è che questa squadra non merita la maglia che indossa. Noi invece ce l’abbiamo tatuata”. Poi la stoccata al presidente federale Tapia: “Non so chi sia Tapia, non so se è un professore di matematica o altro, so solo che non ha la minima idea”.