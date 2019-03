(ANSA) – POTENZA, 25 MAR – “Abbiamo scritto la storia”: sono le prime parole pronunciate davanti ad un folto gruppo di giornalisti da Vito Bardi, candidato del centrodestra che diventerà governatore della Regione Basilicata. “La Basilicata – ha aggiunto Bardi – è pronta per il cambiamento. Il centrodestra ha scelto la via del riscatto. Sono emozionato come lucano e onorato come uomo delle istituzioni”. “Chiamerò Berlusconi, Salvini e Meloni per fare una grande festa”, ha annunciato poi Bardi. “E’ finita una campagna elettorale che è stata un’esperienza fantastica in una regione bellissima”. “Al primo posto dell’agenda c’è il lavoro”, ha ricordato Bardi. “I giovani saranno presenti e dovranno avere opportunità in questa terra. La Regione è di tutti e io – ha aggiunto, fra gli applausi dei suoi sostenitori – sarò il presidente di tutti. Trasparenza, meritocrazia e legalità – ha concluso Bardi – saranno al centro”.