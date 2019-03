(ANSA) – TEL AVIV, 25 MAR – Re Abdallah di Giordania ha annullato una visita che si accingeva a compiere da lunedì in Romania, in seguito all’annuncio giunto ieri dalla premier rumena Vorica Dancila relativo all’intenzione del suo Paese di trasferire l’ambasciata in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Lo scrive l’agenzia di stampa giordana Petra. Durante la visita re Abdallah doveva firmare diversi accordi bilaterali.