(ANSA) – CAGLIARI, 25 MAR – Una parte del villaggio turistico “Tiliguerta Camping Village”, sulla spiaggia di Costa Rei a Muravera, nella costa sud-orientale della Sardegna, è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari e dai colleghi del Comando Provinciale. Su disposizione del Gip sono finite sotto chiave 52 case mobili, tutte le infrastrutture collegate e l’intera area. Cinque persone sono state denunciate per aver eseguito opere in assenza del titolo abilitativo valido, per aver cambiato la destinazione d’uso del terreno e per abuso d’ufficio. “I carabinieri del Nucleo tutela di Cagliari – spiegano dall’Arma – nel corso delle verifiche ai cantieri edili ricadenti in aree che, per le loro caratteristiche bellezze naturali, sono state dichiarate di notevole interesse pubblico dal Ministero per i beni e le attività culturali, hanno individuato, l’installazione abusiva di case mobili posizionate tra il limite dei 150 metri dalla linea di battigia e la recinzione del campeggio e 10 nella zona limitrofa al confine con la Strada Provinciale 97”.(ANSA).