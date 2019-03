(ANSA) – PARIGI, 25 MAR – L’aereo di Xi Jinping, è atterrato a Parigi, nel secondo giorno della visita in Francia dopo la tappa in Costa Azzurra. Il presidente cinese è atteso alle 15.30 all’Arco di Trionfo, dove verrà formalmente ricevuto da Emmanuel Macron, i due si riuniranno poi all’Eliseo, per una riunione di lavoro bilaterale, a cui seguirà una cena di gala in presenza di duecento invitati tra cui vip come Alain Delon. Domani, sempre all’Eliseo, un nuovo incontro all’Eliseo, ma questa volta di portata più europea, con Xi Jinping e Macron affiancato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker.