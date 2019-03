(ANSA) – ROMA, 25 MAR -“Al momento l’impianto ha entrambe le linee ferme e non si conoscono i tempi della riattivazione anche solo parziale del Tmb. Per questo si attende una verifica delle autorità preposte”. Lo precisa Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma in merito al rogo di ieri sera nella struttura del Tmb di Rocca Cencia.