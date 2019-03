(ANSA) – FIRENZE, 25 MAR – ”I tifosi viola mi rimpiangono? Oltre al portafoglio io ci mettevo il cuore”. Così Vittorio Cecchi Gori ha ricordato la sua avventura alla guida della Fiorentina durata fino al 2002 quando la squadra poi retrocesse e la società fallì ripartendo qualche mese dopo con i Della Valle. ”Mi piace l’attuale Fiorentina, è la migliore che ho visto da quando non ci sono più io – ha proseguito Cecchi Gori – Le auguro di vincere la Coppa Italia”. Una battuta poi su Federico Chiesa: ”Se cercherei di trattenerlo? Non voglio essere strumentalizzato, ma sicuramente anche lui mi farebbe salire in balaustra” ha sorriso. Poi sul calcio di oggi: ”Affoga un po’ nei soldi, il problema nasce all’origine dei diritti tv, tema sul quale a suo tempo mi espressi chiaramente”.