ANSA) – ROMA, 25 MAR – E’ in vendita l’Almanacco 2019 del ciclismo, una vera e propria bibbia del pedale, un punto di riferimento ma soprattutto un prezioso strumento per addetti ai lavori e appassionati. Nel volume si potranno trovare i risultati ufficiali di tutte le corse su strada, in linea e a tappe, disputate in Italia e all’estero, dai prof agli allievi, di ciclocross e mountain bike, ma anche i resoconti numerici delle prove su pista. Inoltre si possono consultare 3 mila schede contenenti dati sulle carriere di tutti i protagonisti (professionisti dei World Tour e Professional Team), dilettanti e donne che vedremo in attività e molto altro. All’inteno uno speciale per i 100 anni di Fausto Coppi (1919-2019). Per il 15/o anno l’almanacco è realizzato da Davide Cassani, a lungo voce tecnica del ciclismo per la Rai e oggi ct della Nazionale azzurra, con la collaborazione di Danilo Viganò, grande esperto delle categorie minori, coordinati da Roberto Ronchi. Il costo del libro è di 36 euro.