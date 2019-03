CARACAS – Dopo la spettacolare vittoria (3-1) contro l’Argentina di Messi, la Vinotinto torna in campo per sfidare la selezione della Catalogna. Il match è in programma oggi, alle 16:00 (ora di Caracas) nello stadio Municipal de Montilivi, della città di Girona, in Spagna.

Dopo la vittoria contro l’albiceste, il capitano e giocatore del Torino, Tomás Rincón ha dichiarato ai media: “Abbiamo vinto contro un avversario di grandissimo livello. Siamo riusciti a chiudere gli spazi tra le linee, così Messi non ha trovato lo spazio che cercava, e in attacco abbiamo approfittato dei buchi che lasciavano i loro difensori. Loro avevano una squadra molto offensiva e noi con la velocità in contropiede siamo riusciti a fargli male. Abbiamo mostrato grande personalità, e non era facile. Uno degli obiettivi era fare un salto di qualità a livello di intensità e personalità e oggi ci siamo riusciti”.

La selezione catalana non gioca una gara da due anni e tre mesi, dal 28 dicembre 2016, quel giorno pareggiò 3-3 con la Tunisia. Oggi in campo ci saranno due superstiti di quella gara: Edgar Badia e Sergio García.

Per la gara di stasera, l’allenatore Gerard López avrà a disposizione Gerard Piqué e Riqui Puig del Barça, Dídac Vilà, Víctor Sánchez, Melendo, Sergio García e Javi Puado dell’Espanyol, Muniesa, Pere Pons, Granell e Aleix García del Girona, Cucurella, Joan Jordán, Pere Milla e Marc Cardona dell’Eibar, Aleix Vidal del Siviglia, Marc Bartra del Betis, Edgar Badia dell’Elche, Isaac Becerra del Nàstic di Tarragona, Martín Montoya del Brighton, Oriol Romeu del Southampton e Bojan (ex Milan, attualmente in forza allo Stoke City).

Per il match di stasera, mister López dovrà fare a meno di Xavi. L’ex stella del Barcellona non ha ricevuto il permesso dal suo attuale club l’Al-Sadd SC del campionato catariota.

“Mi dispiace non poter essere in campo per il match Catalogna-Venezuela, ma i miei impegni con il club non me lo permettono. Ringrazio la Federaciò Catalana e sopratutto al presidente Soteras, Carles Doménech e Gerard López per l’interesse mostrato. La prossima volta spero di poter rispondere alla convocazione. In Catar avrete il primo tifoso incitando la nostra nazionale: Visca Catalunya!” ha dichiarato Xavi sul suo account instagram.

Oltra a Xavi, la selezione catalana dovrà fare a meno di giocatori come: Deulofeu (ex Milan, attualmente in forza al Watford), Àlex Gallar e Enric Gallego (Huesca), Masip e Rubén Alcaraz (Valladolid) e Alberto García e Àlex Moreno (Rayo Vallecano).

Sarà la prima volta nella storia che queste due squadre si affronteranno, ma per la Vinotinto sarà la settima volta che sfiderà una selezione di una regione spagnola. In precedenza ha sfidato tre volte i paesi baschi, in due occasioni il Canarias, una volta il Galicia. Il bilancio per la nazionale creola é una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte.

Probabili formazioni:

Catalogna (4-3-3): Edgar Badia, Aleix Vidal, Piqué, Bartra, Didac Vilà; Pere Pons, Oriol Romeu, Aleix García; Melendo, Sergio García e Bojan. DT: Gerard López

Venezuela (4-3-3): Fariñez, Rosales, Yordan Osorio, Chancellor, R. Hernández; Junior Moreno, Rincón, Sotoldo; Murillo, J. Martínez e Machis. CT: Rafael Dudamel

Artibro: Xavi Estrada Fernández (Spagna)

(di Fioravante De Simone)