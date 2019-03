CARACAS- El emprendimiento es uno de los motores imprescindible para la recuperación económica del país, y así, lo demuestran 7 millones de venezolanos que trabajan por cuenta propia y han podido salvar sus negocios, bien sea, reinventándose o simplemente superando 20 años de malas políticas económicas.

Alfredo Padilla director ejecutivo de la Asociación de emprendedores y microempresarios (Atraem) sostiene que en ese enorme universo de valientes trabajadores se incluye, no solamente a trabajadores de la construcción, taxistas, buhoneros, peluqueros, panaderos, etc, sino también a las amas de casas, quienes se han sobrepuesto a la crisis y se niegan a perder su negocio familiar. “Esos millones de trabajadores no solo son productivos, también son solidarios, porque esa pequeña economía es la que mantiene a miles hogares en la crisis actual que ha golpeado a grandes y pequeños empresarios.”

“Quienes lleven las riendas de la economía en la nueva Venezuela, tienen el reto de planificar y poner en práctica, legislaciones y políticas públicas, que favorezcan a este importante sector conformado por más de 7 millones de personas”

Agrega Padilla, que para lograr un efectivo progresoen el país es necesario planificar políticas públicas, que permitan a los emprendedores pasar de la informalidad a la formalidad de pequeños empresarios, generando de esta manera, mayor número de empleos para alcanzar una economía rentable y de progreso.

La meta de los integrantes de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem) es iniciar una campaña de compromiso ciudadano hacia una nación productiva, emprendedora y solidaria.

Explica que esa Venezuela productiva, emprendedora y solidaria es el cambio de rumbo para salir de la aguda crisis. “Tenemos las potencialidades para ser un país productivo, pero se debe contar con reglas claras de respeto por la propiedad privada que proporcione confianza al inversionista”.

Con respecto a la solidaridad dijo que se deben diseñar estrategias que permitan ofrecer opciones a los más golpeados por la crisis, que son aquellos que quedarían sin empleos debido a la alta burocracia generada en los distintos entes gubernamentales. “El campo emprendedor es una alternativa para la reinserción laboral”.

Señaló que el emprendimiento es un sector indispensable en elrescatedel país. “El estado Sucre o los Altos Mirandinos, por solo mencionar dos, pueden ver en el turismo, la pesca o en la agricultura, potencialidades enormes donde el trabajador por cuenta propia se extendería con apoyo del Estado, a través de políticas y legislaciones, que favorezcan su desarrollo comercial. Esa es una de las bases fundamentales para ese nuevo rumbo que necesitamos como nación”.