(ANSA) – ROMA, 25 MAR – Gli inglesi dell’Arsenal hanno un obiettivo per la prossima stagione: il nome è altisonante, il valore ancora tutto da scoprire. Si tratta di Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore francese Lilian, ex di Parma e Juventus. Thuram junior, esterno sinistro d’attacco, gioca con la maglia del Guingamp, nella Ligue 1: il suo contratto scadrà nel giugno dell’anno prossimo, il costo del suo cartellino si aggira sui 10 milioni. I ‘Gunners’ vorrebbero ingaggiarlo per contribuire all’operazione di rilancio dell’organico.