(ANSA) – PARMA, 25 MAR – “Kean è cresciuto tantissimo e ha fatto grandi passi in avanti. Spero riesca a sopportare tutta la pressione che ha addosso in questo momento”. Leonardo Bonucci parla così del compagno di squadra, in rete con la Finlandia e ora protagonista assoluto in casa azzurra. “Ha fatto bene a restare con noi alla Juventus – ha spiegato Bonucci in conferenza stampa al Tardini in vista di Italia-Liechtestein – quando ti alleni con Cristiano Ronaldo e Dybala è ovvio che cresci meglio. Ha accettato il consiglio di restare ed ora sta facendo grandi passi avanti. Ha diciotto anni e come tutti i diciottenni sbaglia qualcosina – ha proseguito – ma questo a parte della crescita, dell’esperienza. Negli ultimi temi ha capito poi come si sta in un gruppo, come si rispettano le regole. Ora spero gli scivolino addosso tutte le pressioni che sta vivendo in nazionale e alla Juventus”.