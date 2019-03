ROMA. – Italia maglia nera per produttività del lavoro. Tra il 2000 e il 2016 è aumentata solo dello 0,4% mentre in Francia, nel Regno Unito e in Spagna è cresciuta di oltre il 15% e in Germania del 18,3% nello stesso arco di tempo. E’ impietoso il quadro che traccia l’Istat nel suo settimo rapporto sulla Competitività dei Settori Produttivi in cui si sottolinea che questa è “la differenza più significativa” tra l’Italia e gli altri maggiori Paesi della Ue.

Infatti “sul fronte della competitività né il costo del lavoro né l’evoluzione dei prezzi sembrano avere svolto un ruolo di freno per il Paese”, spiega l’Istituto di statistica. “La produttività del lavoro in Italia cresce meno che negli altri Paesi europei e questo divario, se non si reagisce adeguatamente, rischia di diventare incolmabile”, avverte il segretario generale della Uiltec nazionale, Paolo Pirani, sottolineando che i dati diffusi dall’Istat “sono inequivocabili in tal senso. Non è tanto un problema di costo del lavoro, ma l’insieme di investimenti tuttora insufficienti”.

E la bassa produttività fa il paio con una crescita che latita di nuovo. Nel 2018 “è tornato ad ampliarsi il divario di crescita” dell’Italia “nei confronti dell’area euro dopo essersi ridotto nel biennio precedente”, rileva ancora il rapporto Istat, spiegando che l’anno scorso la crescita italiana è rallentata a +0,9% da +1,6% del 2017 contro una crescita media Ue dell’1,8%. Nello stesso anno segna un rallentamento anche la crescita del fatturato manifatturiero delle aziende italiane: dal +5% del 2017 al 3,2% l’anno scorso.

Le indagini qualitative rivelano segnali di “incertezza crescente” con il 32,4% delle aziende che nel 2018 ha registrato una situazione di “ripiegamento” e ha subito “perdite” sia sul mercato internazionale che sui mercati interni, mentre quelle “vincenti” rappresentano il 24,3% del totale, in “sensibile riduzione” dal 34,3% del 2017, spiega l’Istat, precisando che “la percentuale di chi segnala riduzioni di fatturato è in crescita rispetto al 2017”.

Un grido d’allarme arriva anche da Confindustria, che denuncia la mancanza di figure specializzate per i prossimi anni e il carattere familiare di tante aziende italiane. “Nei prossimi 5 anni serviranno alle imprese circa 300 mila figure, di cui il 70% dovranno essere figure tecniche, o tecnico-scientifiche e non ci sono”, avverte il presidente della piccola industria di Confindustria, Carlo Robiglio, sottolineando quindi che “è fondamentale la formazione” dei giovani e “il rapporto scuola-industria in modo da portare i giovani alla conoscenza del sistema produttivo”.

Su un orizzonte più breve, ossia il triennio 2019-2021, Confindustria ha stimato che mancheranno all’appello 193 mila tecnici nei settori della meccanica, dell’Ict, dell’alimentare, del tessile, della chimica e del legno-arredo. Robiglio ha fatto poi notare che “piccolo non è più bello” come lo era un tempo, riferendosi alla vecchia filosofia delle imprese italiane, ricordando che ancora oggi “il 66% delle imprese italiane è a conduzione familiare”.

(di Alfonso Abagnale/ANSA)