(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Pokerissimo d’azzurri nell’Hero Indian Open (28-31 marzo), torneo dell’European Tour. Con i big impegnati nel WGC Dell Technologies Match Play (Texas), grande chance per Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli e Matteo Manassero (terzo nel 2017). Che saranno di scena a Nuova Delhi nella quinta edizione di una rassegna che, prima del successo 2018 di Matt Wallace (assente perché impegnato in Texas nel terzo evento del mini circuito mondiale), era sempre stato vinta da player indiani. Dopo le imprese 2016 e 2017, Shiv Chawrasia (quattro titoli sul massimo circuito continentale) proverà a calare il tris sul percorso del DLF G&CC. Dove disputerà il “derby” con Shubhankar Sharma (rookie of the year 2018 sull’Eurotour) e i tanti altri connazionali in campo come Anirban Lahiri (campione nel 2015). Tra i favoriti al titolo pure i sudafricani Brandon Stone, Erik Van Rooyen e George Coetzee.