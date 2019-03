(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Gabriele Rossetti ha centrato l’obiettivo della qualificazione olimpica per Tokio 2020 conquistando la medaglia d’argento nella gara di Skeet Maschile della Prima Prova di Coppa del Mondo 2019 di tiro a volo. Davanti a lui l’infallibile Vincent Hancokc, perfetto in qualificazione con 125 su 125 ed in finale con 60 su 60. Il campione di Rio 2016, è entrato in finale con uno spareggio, esattamente come accaduto nell’olimpiade brasiliana, e ha scalato la classifica fino ad arrivare al duello finale per l’oro e l’argento con l’americano, bicampione olimpico a Pechino 2008 e Londra 2012. Con due errori all’attivo non ha potuto recuperare lo svantaggio rispetto al collega a cinque cerchi, dovendosi accontentare dell’argento. Occasione sfiorata da Tammaro Cassandro che si è ritrovato tra i 7 che hanno spareggiato per l’ingresso in finale con 122 insieme a Rossetti, ma si è dovuto fermare al 7/mo. Buona anche la prestazione di Marco Sablone. con totale di 121 ha chiuso la trasferta messicana in 13ma posizione.