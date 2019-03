(ANSA) – PORTO CERVO (OLBIA), 26 MAR – La 12/a Loro Piana Superyacht Regatta, organizzata dallo Yacht club Costa Smeralda e in programma a Porto Cervo dal 3 all’8 giugno, si preannuncia più competitiva che mai, con 24 imbarcazioni pre-iscritte. Saranno due le principali novità del 2019: la maggior durata dell’evento, un giorno in più per permettere eventuali recuperi, e la possibilità di partecipare con multiscafi sopra i 50 piedi. Sono al momento tre i multiscafi iscritti: Ad Maiora, Dragon e R-Six, che regateranno nella categoria dedicata. Lo yacht più lungo (51,50 metri) è Q, costruito da Alloy Yachts su progetto di Ed Dubois. Neanche due metri meno, 49,80, per il Perini Navi Silencio, che ritorna in Costa Smeralda dopo la vittoria nella sua classe alla Perini Navi Cup 2018. Altro vincitore è il Baltic 130′ del socio YcCS, Pier Luigi Loro Piana, My Song, vittorioso alla scorsa edizione della Loro Piana Superyacht e recentemente proclamato barca dell’anno al Velista dell’anno della Fiv.