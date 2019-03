(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Il voto delle ultime regionali “ci consegna un nuovo bipolarismo tra un centrosinistra e una destra centro, che ci riconsegna una funzione storica. In Italia c’è una alternativa a Salvini e quella alternativa unica siamo noi e quello che dobbiamo costruire”. Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. “Il voto conferma che abbiamo un nodo irrisolto – ha aggiunto – non aver trovato ancora parole, serietà per intercettare lo sfarinamento dell’elettorato di M5s, un lavoro difficile che ci impegnerà. Il quadro che ci si riconsegna è quello intanto di aver riottenuto un campo di gioco: una destra forte con un radicamento sociale, che sta portando il Paese al disastro, e il Pd che dobbiamo ricostruire con una alleanza che dobbiamo costruire”.