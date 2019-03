ROMA – Non scema l’interesse dell’Italia per quanto accade oggi in Venezuela. L’unione Generale del Lavoro, in collaborazione con il Centro per la Promozione delle Relazioni Italia-Venezuela, ha organizzato un convegno dal titolo “Venezuela: tra crisi umanitaria e violenza del regime – Racconti e testimonianze dirette”.

I lavori si terranno il prossimo 3 aprile, dalle 11.30 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani (Via della Dogana Vecchia 29) a Roma.

Tra i conferenzieri invitati vi sono Lorent Saleh, attivista per i diritti umani ex prigioniero politico oggi all’esilio; Pedro Paul Betancourt, politologo e analista; Genesis Davila, avvocato specializzato in materia di Diritti Umani; Rodrigo Diamante, rappresentante europeo per gli aiuti umanitari del Governo Guaidó e Presidente dell’Ong “Un Mundo sin Mordaza”; Vilca Fernandez, attivista per i diritti umani ed ex prigioniero politico.

Ad aprire il convegno e a dare il benvenuto ai conferenzieri sarà Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL. L’’intervento introduttorio, invece, sarà a carico di Pasquale Campolo, presidente del Centro per la Promozione delle Relazioni Italia – Venezuela.

Dopo il dibattito che si prevede assai intenso, sarà Rodrigo Diamanti l’incaricato di presentare un bilancio della giornata di lavoro. È previsto anche un video- messaggio del Presidente Juan Guaidó.

Redazione Madrid