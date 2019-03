(ANSA) – WASHINGTON, 26 MAR – “Israele non lascerà mai le Alture del Golan”: lo ha detto Benyamin Netanyahu intervenendo in videoconferenza all’assemblea dell’Aipac, la principale associazione della lobby ebraica in America. “Mi auguro che l’appoggio bipartisan americano per Israele continui”, ha aggiunto il premier israeliano.