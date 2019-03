(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Sadio Manè? Non si muoverà da Liverpool. Altro che lusinghe del Real Madrid. Ne è convinto il Liverpool Echo che scrive come il club dei ‘Reds’ abbia blindato l’attaccante di origine senegalese, classe 1992, protagonista della qualificazione della squadra allenata da Juergen Klopp ai quarti di finale della Champions League, con una doppietta siglata sul campo del Bayern Monaco. Mané da più parti è ritenuto un obiettivo di Zinedine Zidane per la prossima stagione.