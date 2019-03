(ANSA) – PERUGIA, 26 MAR – Gli studenti dell’istituto Patrizi – Baldelli – Cavallotti di Città di Castello ambasciatori di pace in Giordania: è il progetto di alternanza scuola-lavoro “Impastiamo forme di pace”, presentato a Perugia a Palazzo Cesaroni. E’ rivolto a otto alunni maggiorenni dell’istituto, quelli dell’indirizzo enogastronomia-cucina e per quello “Servizi per l’agricoltura e sviluppo rurale e tecnico agrario”. I ragazzi, insieme a quattro docenti tra cui la dirigente scolastica, dal 5 al 14 aprile terranno incontri formativi e lezioni pratiche con un gruppo di profughi siriani ed iracheni che alloggiano presso una Comunità di accoglienza di Amman (Giordania), che vede tra i gestori anche l’associazione Habibi, che partecipa al progetto. “Voglio fare un grande plauso” ha sottolineato la presidente dell’Assemblea legislativa Donatella Porzi. “Una iniziativa che è riuscita a catalizzare – ha aggiunto – un’intera comunità regionale e che è l’esempio di come educare i nostri giovani alla cittadinanza attiva”.