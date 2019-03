(ANSA) – ROMA, 26 MAR – In alcuni settori dell’area di Caracas è stato ristabilito il servizio elettrico dopo il blackout registrato da lunedì sera e che ha interessato 21 stati nel territorio del Venezuela. Lo riporta il sito del quotidiano El Nacional. Secondo informazioni del canale Ntn24, le strade Avenina Panteón e Avenida Rómulo Gallegos e i settori di La Campia, Palo Verde, Lomas del vila, La Pastora, Lídice, El Paraíso, Los Dos Caminos e San Martín sono alcune delle aree che hanno ottenuto nuovamente l’energia elettrica. Anche in altri settori come Santa Fe, Concresa, Prados del Este, Colinas de Bello Monte e nei quartieri di El Silencio è stato ripristinato il servizio. Nel frattempo, il comune di El Hatillo rimane ancora senza corrente elettrica, così come altri stati venezuelani quali Anzoategui, Aragua e Sucre. Il governo del Venezuela ha disposto oggi la sospensione per 24 ore di tutte le attività scolastiche e lavorative in seguito al nuovo blackout che ha colpito Caracas e altri stati venezuelani.