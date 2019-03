(ANSA) – NEW YORK, 26 MAR – Belgio, Francia, Germania, Polonia e Gran Bretagna “non riconoscono la sovranità di Israele sui territori occupati dal giugno 1967, comprese le alture del Golan”. Lo hanno affermato in una dichiarazione congiunta gli ambasciatori dei Paesi europei membri del Consiglio di Sicurezza Onu, in seguito all’annuncio del presidente americano Donald Trump. “La nostra posizione sullo stato delle alture del Golan è ben nota e non è cambiata”, hanno precisato.