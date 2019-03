(ANSA) – ROMA, 26 MAR – Tranquillizzare gli Usa in allarme per gli accordi firmati dall’Italia con la Cina e aprire le porte delle imprese italiane agli investimenti d’oltreoceano. Il vicepremier e ministro Luigi Di Maio vola negli Stati Uniti per aprire nuove opportunità per l’Azienda Italia, ma il viaggio punta ad avere ricadute anche prettamente politiche, in Italia e nelle relazioni internazionali. Se da un lato il capo politico del M5s intende rinsaldare i rapporti con la potenza che, fanno notare i 5 Stelle, resta il “principale alleato” dell’Italia, dall’altro Di Maio intende sottolineare la vicinanza dei 5 Stelle agli americani, proprio nel momento in cui il suo alleato di governo sembra promuoversi come l’interlocutore principale del governo Trump. La visita di Di Maio arriva a stretto giro dalla recente visita negli Usa del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti che, in un analogo tour tra New York e Washington, era volato negli States proprio per rassicurare gli Usa della sponda italiana.(ANSA).