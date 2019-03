(ANSA) – CIRÒ (CROTONE), 26 MAR – I carabinieri hanno avviato indagini dopo che a Cirò, nel giardino di un’abitazione, é stato trovato il corpo senza vita di un neonato. Dai primi accertamenti é emerso che il neonato era stato sotterrato ed é riemerso dal terreno durante alcuni lavori. Il giardino in cui é stata fatta la scoperta é di pertinenza di una casa in cui vive un’anziana. A trovare il cadavere del neonato é stata la badante dell’anziana mentre effettuava alcuni lavori in giardino. Una delle ipotesi che vengono prese in considerazione dai militari della Compagnia di Cirò Marina, che stanno svolgendo le indagini, é che a seppellire il neonato possa essere stata una delle badanti, perlopiù straniere, che si sono succedute nell’attività di assistenza all’anziana che abita nella casa nel giardino della quale é stato fatto il ritrovamento. Le indagini sono dirette dalla Procura della Repubblica di Crotone. Dall’autopsia si potrà stabilire da quanto tempo il neonato fosse stato sotterrato. (ANSA).