(ANSA) – ROMA, 27 MAR – Israele ha compiuto questa sera una serie di raid aerei contro obiettivi di Hamas nel sud della Striscia di Gaza, dopo che un razzo lanciato dall’enclave era caduto nel sud di Israele. Lo riferisce il sito del quotidiano israeliano Haaretz. Un portavoce dell’esercito ha confermato che raid aerei sono stati compiuti contro obiettivi di Hamas in risposta al lancio del razzo, che è caduto vicino alla città di Ashkelon. Il portavoce ha precisato che tra gli obiettivi presi di mira vi sono una base militare di Hamas e un sito per la produzione di armi a Khan Yunis. Israele, ha aggiunto, ritiene Hamas responsabile per ogni atto ostile proveniente da Gaza. Anche fonti palestinesi confermano che i raid hanno preso di mira una zona nelle vicinanze del porto di Khan Yunis.