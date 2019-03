(ANSA) – ROMA, 27 MAR – “L’obiettivo è quello di controllare gioco ed emozioni, provando ad arrivare fino in fondo”. Francesco Molinari a poche ore dall’inizio del WGC Dell Technologies Match Play, secondo dei quattro eventi 2019 del mini circuito mondiale, svela le difficoltà legate a una rassegna che vedrà in campo in Texas tutti i migliori player al mondo. “E’ un evento difficile – spiega l’azzurro -, dove non ho fatto particolarmente bene in passato. Spero di riuscire a cambiare la tendenza. Non sarà facile, qui ci sono tutti i più forti giocatori. Proverò a partire forte e anche se dovessi vincere il primo match (con il giapponese Satoshi Kodaira, ndr) dovrò rimanere in punta di piedi per tutto il resto della fase a gironi”.