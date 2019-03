(ANSA) – BARI, 27 MAR – Per cause da accertare, la motrice di un tir è finita fuori strada, rimanendo in bilico sul ciglio della statale 16, all’altezza dello svincolo Monopoli-Castellana, al di sotto della quale scorre la provinciale per Castellana Grotte (Bari). A quanto si apprende, l’autista del camion è riuscito ad abbandonare il mezzo. Al momento il rimorchio del camion è in asse sulla strada, mentre la motrice sporge pericolosamente sulla provinciale sottostante. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, una gru da Brindisi per il recupero del mezzo, un elicottero e un’ambulanza del 118. Sull’accaduto indaga la Polizia stradale. (ANSA).