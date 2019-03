(ANSA) – ROMA, 27 MAR – L’intesa sull’autonomia raggiunta con il governo deve essere portata in parlamento e poi venire approvata o respinta, oppure – secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana, oggi al Forum ANSA – il Parlamento può definirne i contorni come una sorta di legge delega ma “non credo possa essere emendata una proposta nata fra due soggetti, uno dei quali non può nemmeno prendere parte alla discussione”.