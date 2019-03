(ANSA) – TORINO, 27 MAR – C’è attesa per il rientro a Torino di Cristiano Ronaldo, reduce dall’infortunio muscolare in Portogallo-Serbia. CR7 dovrebbe rientrare nel pomeriggio per sottoporsi a una visita di controllo al JMedical, accanto alla Continassa, dove la squadra si sta allenando. Secondo il quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, invece, prima di tornare in Italia, oggi Ronaldo avrebbe fatto tappa a Barcellona per un consulto con uno specialista. Il primo esame ha rivelato che Ronaldo ha riportato una lesione di “modesta entità” ai flessori della coscia destra, che gli consentirebbe di recuperare in tempo per la trasferta del 10 aprile ad Amsterdam, andata dei quarti di finale di Champions contro l’Ajax.