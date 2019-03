(ANSA) – ROMA, 27 MAR – Passeggiata nel centro di Roma per Ramy Sherata, Adam El Hamami e il gruppo di bambini protagonisti del sequestro del bus a San Donato Milanese, con “Cicerone” d’eccezione, il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il leader della Lega, proprio mentre il vertice a Palazzo Chigi sul decreto crescita sta per iniziare, è passato davanti alla sede del governo con il gruppo di alunni di Crema per dirigersi poi in piazza Monte Citorio e ‘virare’ quindi verso una vicina pasticceria, dove ha offerto un gelato ai ragazzi.