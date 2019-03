(ANSA) – ROMA, 27 MAR – “Il possibile abbattimento dello stadio San Siro? Mi viene mal di testa solo a sentirlo, forse vale la pena mettere a posto qualcosa ogni anno e tenere l’attuale impianto”. Lo dice alla trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’, l’ex bandiera nerazzurra Sandro Mazzola. “Ricordo ancora la prima volta che entrai a San Siro per giocare, avevo 19 anni. Quando salivi ed entravi in campo era un’emozione grandissima. E poi quella volta che segnai un gol alla Juve, che ci diede lo scudetto…”. Secondo Mazzola, “se si potesse metterlo a posto sarebbe meglio. Magari anche per farci giocare le riserve o i ragazzini delle squadre di Milano”. Nessun dubbio infine sull’eventuale nome del nuovo stadio: Non si può non intitolarlo a Meazza, la Storia dell’Inter e di Milano”.