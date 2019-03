(ANSA) – Washington, 27 MAR – “La Russia deve andare via dal Venezuela”: e’ il monito lanciato dal presidente americano Donald Trump parlando alla Casa Bianca con i giornalisti. “L’arrivo di aerei militari russi in Venezuela nell’ultimo fine settimana sono una sgradita provocazione”: lo ha detto il vicepresidente americano Mike Pence, sottolineando come gli Stati Uniti invitano con forza la Russia a porre fine ad ogni forma di sostegno al regime di Nicolas Maduro”.