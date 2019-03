(ANSA) – ROMA, 27 MAR – “Noi nella Lega abbiamo fatto un passaggio generazionale, Forza Italia no. La Lega ha una forte struttura territoriale, ha reagito a inchieste e diamanti di Belsito (ex tesoriere, ndr) in Tanzania, che rischiavano di distruggere il partito. Salvini vuole fare la stessa cosa che voleva fare Bossi nel 1994, il partito egemone, usando Berlusconi come portatore di voti. Ma allora era troppo forte Berlusconi, nel ’94, ora la cosa può riuscire”. Lo ha detto Roberto Maroni, ex segretario della Lega, a un dibattito sui 25 anni dalle elezioni del 1994 all’università Lumsa a Roma.