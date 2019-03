(ANSA) – LA SPEZIA, 27 MAR – Servono i rigori per decidere la vincitrice della 71/a edizione della Viareggio Cup, e alla fine i penalty sorridono al Bologna, che solleva al cielo il trofeo per la seconda volta bissando il successo dell’edizione del 1967. Al ‘Picco’ della Spezia, teatro della finalissima per l’ indisponibilità dello stadio dei Pini di Viareggio, la gara termina 6-5 per gli emiliani allenati da Emanuele Troise, dopo l’ 1-1 maturato al termine dei supplementari. Mattatore della ‘lotteria’ dagli 11 metri è il portiere bolognese Thomas Fantoni, che para due rigori sotto gli occhi di un blocca rigori d’eccellenza, Gianluca Pagliuca, preparatore dei portieri delle giovanili emiliane. Per Fantoni anche la palma di miglior portiere del torneo, mentre il premio di miglior difensore è andato al genoano Njie e quello per il ‘Golden Boy’ al bomber genoano Bianchi.