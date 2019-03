(ANSA) – ROMA, 27 MAR – ‘Il Giorno della Partita in Europa’ per celebrare la passione dei tifosi. E’ il film lanciato oggi da Hyundai che coinvolge tutte e cinque le squadre europee con cui ha accordi di sponsorship. La pellicola racconta il viaggio di 5 gruppi di tifosi – uno per ciascuna delle squadre partner di Hyundai: Roma, Atlético, Chelsea, Hertha e Lione – per andare a vedere la partita della loro squadra del cuore, e del ritorno a casa. A rivestire ruoli inconsueti – baristi, fotografi, commessi nei negozi della squadra, steward – tanti campioni dei cinque i club (18 in tutto). Tra questi i giallorossi Edin Džeko, Javier Pastore, Cengiz Ünder e Bryan Cristante, che sono in compagnia di altri campioni come Memphis Depay (Olympique Lione) e il francese Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), campione del mondo con la Francia. ”Siamo entusiasti di presentare il nostro primo video pan-europeo” ha detto Andreas-Christoph Hoffman, Vice Presidente della Divisione Marketing e Prodotto di Hyundai Motor Europe.